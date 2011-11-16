Демонтаж металлоконструкций

Мы выполняем демонтаж любых объектов и оборудования на территории Москвы и Московской Области. Выберите услугу ниже, чтобы узнать подробнее.
Мы предоставляем услуги демонтажа и вывоза металлоконструкций на максимально выгодных условиях. У нас вы можете заказать разбор металлоконструкций любой сложности с последующим вывозом разобранных/разрезанных конструкций и получить оплату за металлолом по действующему тарифу.
Компания осуществляет работы по договору. Работаем с любыми типами металлов и сплавов. Минимальный заказ на вывоз лома с демонтажем — от 1 тонны. Работаем по Москве и области.
Мы не берем с клиентов оплату за демонтаж в тех случаях, когда собранный лом на объекте оказывается весом две тонны и более. Металлолом, который вы сдаете нам на переработку, полностью перекрывает издержки за работу мастеров, разбор, сортировку и транспортировку материалов, а также за уборку территории.
Более того — за собранный лом мы заплатим вам до 16 200 рублей за одну тонну. Стоимость демонтажа учитывается при определении цены сдаваемого вторсырья, и именно поэтому наши услуги для вас бесплатны.
Стоимость металла зависит его веса. Перед взвешиванием мы отсортировываем материал: удаляем все неметаллические элементы и не учитываем их при оценке.
Так, при демонтаже башенного крана в стоимость лома не будет учтен бетонной противовес, а для спецтехники — обшивка салона, резина и стекла.
Мы взвешиваем лом на высокоточных автомобильных весах на нашей базе. И рассчитываемся с заказчиком наличными в тот же день или проводим безналичный платеж в течение 3-5 дней.
Процесс демонтажа условно можно разделить на три этапа:
Подготовка. Мы перемещаем габаритное оборудование из объекта на открытую площадку, если демонтируем здание, очищаем от обшивки стены ангаров и гаражей или заваливаем технику, если речь идет о демонтаже башенного крана или экскаватора.
Резка. Затем мы режем металл с использованием кислорода. Это важно делать на открытой площадке, чтобы избежать пожара.
Погрузка. После нарезки металла на небольшие элементы мы грузим его в машины вручную или же помещаем с помощью грейфера в ломовоз.
Сроки работ зависят от объема заказа и сложности объекта. Например, демонтировать станки из работающего завода сложнее, чем башенный кран, который стоит на открытой площадке. При этом вес станков меньше, чем вес крана.
Бывает так, что заказчик просит выполнить работу в сжатые сроки. И нам это по силам: мы можем собрать до 25 резчиков на одном объекте, благодаря чему реально вывезти до 300 тонн металла за сутки.
Примерную стоимость демонтажа можно оценить по фотографии: просто пришлите фото объекта или оборудования в один из наших мессенджеров, и менеджер свяжется с вами для обсуждения деталей.
Перед началом работы мы запросим у вас правоустанавливающие документы, которые подтвердят, что вы можете распоряжаться демонтируемым объектом.
Например, для автомобильной техники такая документация — это ПТС и ДКП. Если же объект находится в собственности компании, мы обязательно будем вести обсуждение с представителем компании-заказчика и также попросим у него все официальные бумаги.
Мы располагаем внушительным автопарком специализированной техники: более 10 единиц оборудования: от классических небольших газелей для перевозки лома в небольших объемах до мощных ломовозов с грейфером, фур большой тоннажности.
В штате компании числится 25 человек — опытных водителей, грузчиков, резчиков по металлу и не только.
Если вам необходимо быстро осуществить снос ненужных металлоконструкций или убрать с территории отслужившее свой век оборудование (но вывезти его без предварительной резки не представляется возможным), звоните. Мы решим вашу проблему и при этом заплатим вам за вывоз металла в соответствии с действующим прайсом!
Обеспечим:
Внимание! Компания имеет соответствующую лицензию на выполнение демонтажа, вывоз и прием металлолома. Работаем официально по предварительно заключенному договору.
Мы знаем, как быстро очистить территорию от ненужного оборудования *в том числе, крупных башенных кранов), малых объектов и крупных зданий. Профессионально работаем с конструкциями любого типа и назначения: от торговых ларьков до крупных промышленных объектов. Легко справляемся с задачей разборки:
Вам достаточно поставить задачу, мы решим, как выполнить ее наилучшим образом. К примеру, если стоит задача оперативной очистки территории, в оптимальные сроки (если речь не идет о масштабных проектах — в течение одного дня) мы демонтируем все, что нужно, погрузим в подготовленную заранее технику и вывезем в наш пункт приема.
Существует также возможность заказать поэтапную разборку сооружений, если стоит задача сохранности отдельных их элементов. Все эти вопросы предварительно обсудим и пропишем в договоре.
Мы не берем у клиентов деньги за оказание этой услуги: она уже включена в стоимость приема металлолома. После того, как мы доставим весь лом на нашу территорию, он будет оценен и взвешен на наших автомобильных весах (точность измерительного устройства гарантируем: весы проходили проверку и имеют соответствующую отметку в паспорте).
Готовы взяться за объект любой сложности. Чтобы воспользоваться услугой, просто оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами по телефону, указанному на странице!