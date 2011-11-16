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Беремся за самые сложные объекты. Работаем бесплатно по Москве и области.

Вышка высотой 60 метров? Не проблема для нас!

Демонтируем любой вид крана как внутри помещений так и снаружи

Любые объекты - от гаражей в кооперативе, до цехов заводов

Мы выполняем демонтаж любых объектов и оборудования на территории Москвы и Московской Области. Выберите услугу ниже, чтобы узнать подробнее.

Бесплатный демонтаж – платим вам до 16 200 за тонну металла с вывозом

Бесплатный демонтаж металлоконструкций в Москве

Мы предоставляем услуги демонтажа и вывоза металлоконструкций на максимально выгодных условиях. У нас вы можете заказать разбор металлоконструкций любой сложности с последующим вывозом разобранных/разрезанных конструкций и получить оплату за металлолом по действующему тарифу.

Компания осуществляет работы по договору. Работаем с любыми типами металлов и сплавов. Минимальный заказ на вывоз лома с демонтажем — от 1 тонны. Работаем по Москве и области.